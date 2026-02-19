Президент Зеленський пояснив, чому. Про це він написав у своєму телеграм-каналі зранку 19 лютого.

Що відомо про переговори військової групи?

На переговорах у Женеві були дві групи: військова і політична. За словами Зеленського, ми ближчі до завершення переговорів на військовому напрямку.

Він пояснив, що військові обговорювали розробку місії з моніторингу припинення вогню, коли воно буде встановлено, коли політичний напрям відкриє ці можливості.

Група обговорювала деталі, технічні нюанси та можливості двох сторін. Важливо, що була обговорена роль Америки, адже вона матиме головну роль в моніторингу.

Однак, Зеленський зазначив, що складне обговорення відбувається довкола ролі Європи. Адже він наголосив, що яку велику роль не відігравала б Америка, нам також потрібні європейські представники.

На військовому треку вони ближчі до результату – драфту з усіма деталями про те, як здійснювати моніторинг одразу після припинення вогню,

– резюмував глава держави.

Що відомо про наступний раунд переговорів у Женеві?