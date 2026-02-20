Следующая встреча будет важной для решения гуманитарных вопросов. Об этом глава государства написал сообщил во время общения с журналистами.
Что известно о следующем раунде переговоров?
Следующий раунд переговоров запланирован на февраль, и Украина рассчитывает на его эффективность.
Владимир Зеленский рассказал, что следующая встреча может оказать значительное влияние на решение важных вопросов, в частности гуманитарных и обмена военнопленными.
Следующая встреча, без сомнения, должна состояться в течение этих десяти дней. В течение ближайших двух дней мы обсудим и поработаем с командой над посланиями, с которыми они поедут,
– отметил глава государства.
Что ранее говорили о дате новой встречи для завершения войны в Украине?
- Ранее сообщалось, что четвертый раунд переговоров между Украиной, Россией и США может состояться на следующей неделе в Женеве. Украинская сторона выражала надежду провести встречу до конца февраля, но не все зависит от нее.
- Зеленский заявил, что Украина готова к компромиссам, но не ценой своей независимости и суверенитета. Украина считает, что требования России по территориям являются ультиматумом. Президент четко подчеркнул, что прекращение огня на линии соприкосновения – это уже значительная уступка оккупантам.