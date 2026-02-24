По словам президента, Трамп должен посетить Аллею флагов в Киеве, чтобы понять реальную ситуацию. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Смотрите также Во Львове зажгли лучи памяти, почтив павших защитников

Что известно об обращении?

Президент Украины опубликовал видео к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что хочет показать президенту США Аллею флагов на Майдане Независимости в Киеве.

Я очень хочу однажды прийти сюда с президентом США. Я точно знаю, только побывав в Украине и увидев собственными глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, только так можно понять, о чем эта война на самом деле и из-за кого,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что нужно понять, что Путин и есть эта война. Он добавил, что это "не уличная драка – а нападение больного государства на суверенное".

Глава государства заявил, что не уверен в том, лечит ли время на самом деле, и добавил, что не знает, сколько еще его нужно, чтобы "заживить раны войны".

Он также вспомнил имена погибших украинских защитников и защитниц, добавив об уверенности того, что они рассказали Богу всю правду о войне.

Последние новости об обращении Зеленского