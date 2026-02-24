В своем обращении глава государства показал невиданный доселе объект – бункер на Банковой. Именно там проводились совещания с военными, звонки к партнерам и рабочие встречи высшего руководства страны.

Смотрите также "Найдите законный способ избавиться от меня": Зеленский сказал, пойдет ли он на выборы

Что рассказал Зеленский о своем тайнике?

Во время видеообращения президент Украины прошелся тоннелями укрытия, где в начале полномасштабного вторжения сосредоточилось все военно-политическое руководство государства. Здесь заседали, в частности представители Верховной Рады и Кабинета Министров.

Многое делалось именно здесь. Мы никогда раньше не показывали этот объект. Сейчас он пустой, понятно. А в начале войны здесь были сотни людей. Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям,

– рассказал Зеленский.

Он добавил, что именно в этом бункере решались критические вопросы вооружения, обеспечения заблокированных россиянами городов необходимой гуманитарной помощью, проходили ежедневные совещания с военными. Происходил поиск решений, чтобы Украина выстояла.

Как выглядит бункер Зеленского: смотрите скриншоты

Владимир Зеленский рассказал также о своем собственном кабинете в бункере на Банковой. Именно там он провел первые разговоры с мировыми лидерами, когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

Глава государства показал и протяженный тоннель в бункере, которым перемещались в начале войны.



Тоннель в бункере Зеленского / Скриншот

И даже в этом протяженном тоннеле не вместить и миллионную часть той боли, которую Украина пережила за это время. Боли, которую Россия принесла в каждую нашу семью, в каждое украинское сердце,

– подчеркнул президент.

А где расположены бункеры российского президента Путина?