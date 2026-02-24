У своєму зверненні глава держави показав небачений досі об'єкт – бункер на Банковій. Саме там проводилися наради з військовими, дзвінки до партнерів та робочі зустрічі вищого керівництва країни.
Що розповів Зеленський про свій сховок?
Під час відеозвернення президент України пройшовся тунелями укриття, де на початку повномасштабного вторгнення зосередилося все військово-політичне кервництво держави. Тут засідали, зокрема представники Верховної Ради та Кабінету Міністрів.
Багато що робилось саме тут. Ми ніколи раніше не показували цей об'єкт. Зараз він порожній, зрозуміло. А на початку війни тут були сотні людей. Я працював тут, потім я підіймався наверх, я звертався до вас, до людей,
– розповів Зеленський.
Він додав, що саме в цьому бункері розв'язувалися критичні питання озброєння, забезпечення заблокованих росіянами міст необхідною гуманітарною допомогою, проходили щоденні наради з військовими. Відбувався пошук рішень, аби Україна вистояла.
Який вигляд має бункер Зеленського: дивіться скриншоти
Володимир Зеленський розповів також про свій власний кабінет у бункері на Банкові. Саме там він провів перші розмови зі світовими лідерами, коли Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року.
Глава держави показав і протяжний тунель у бункері, яким переміщувалися на початку війни.
Тунель у бункері Зеленського / Скриншот
І навіть в цьому протяжному тонелі не вмістити і мільйонну частину того болю, який Україна пережила за цей час. Болю, яку Росія принесла в кожну нашу родину, в кожне українське серце,
– наголосив президент.
А де розташовані бункери російського президента Путіна?
Кремлівський диктатор, за повідомленнями, вибудував по всій Росії мережу цілу засекречених укриттів – від підземних об'єктів у Кремлі до комплексів у Ново-Огарьово, на Уралі та на узбережжі Чорного моря.
Ці споруди нібито обладнані автономними системами вентиляції, запасами води та розраховані на витримування ядерного удару, хоча Кремль офіційно заперечує їх існування. Після початку повномасштабної війни проти України темпи будівництва таких об'єктів зросли, а повітряний простір над окремими районами перекрили.
Один із найглибших бункерів може міститися безпосередньо під Кремлем на глибині до 200 метрів.
Ще одне ймовірне укриття пов'язують із резиденцією Путіна поблизу Геленджика на Чорному морі. Про цей об'єкт уперше широко заговорили після розслідування Олексія Навального, яке привернуло увагу до масштабів і вартості комплексу та спричинило появу нових деталей щодо його призначення.