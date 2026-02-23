Об этом сообщает городской голова Андрей Садовый и корреспонденты Общественного.

Как зажгли лучи памяти во Львове?

Во Львове прошла акция "Лучи памяти" в честь погибших украинских военнослужащих. Лампадки и лучи памяти зажгли на Лычаковском кладбище перед четвертой годовщиной полномасштабного вторжения.

Чествование павших защитников во Львове: смотрите видео

К чествованию памяти павших защитников присоединились семьи и близкие погибших, духовенство, военные, а также неравнодушные львовяне. Во Львовском городском совете отметили, что эта акция о "памяти, достоинство и поддержку семей".

Именно поэтому безопасность каждого, кто придет почтить близких, является нашим безусловным приоритетом. Просим прощения за временные неудобства, отнестись с пониманием к необходимым ограничениям и помочь провести этот день достойно и безопасно,

– добавили там.

