Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий та кореспонденти Суспільного.

Як засвітили промені пам’яті у Львові?

У Львові пройшла акція "Промені пам'яті" на честь загиблих українських військовослужбовців. Лампадки та промені пам'яті запалили на Личаківському кладовищі перед четвертими роковинами повномасштабного вторгнення.

До вшанування пам'яті полеглих захисників долучилися сім'ї та близькі загиблих, духовенство, військові, а також небайдужі львів'яни. У Львівській міській раді наголосили, що ця акція про "пам'ять, гідність і підтримку родин".

Саме тому безпека кожного, хто прийде вшанувати близьких, є нашим безумовним пріоритетом. Просимо вибачення за тимчасові незручності, поставитися з розумінням до необхідних обмежень і допомогти провести цей день гідно та безпечно,

– додали там.

Що відбулося перед роковинами?