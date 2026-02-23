Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий та кореспонденти Суспільного.
Дивіться також Що потрібно для перемоги над Росією і чому це роблять навіть самі росіяни
Як засвітили промені пам’яті у Львові?
У Львові пройшла акція "Промені пам'яті" на честь загиблих українських військовослужбовців. Лампадки та промені пам'яті запалили на Личаківському кладовищі перед четвертими роковинами повномасштабного вторгнення.
Вшанування полеглих захисників у Львові: дивіться відео
До вшанування пам'яті полеглих захисників долучилися сім'ї та близькі загиблих, духовенство, військові, а також небайдужі львів'яни. У Львівській міській раді наголосили, що ця акція про "пам'ять, гідність і підтримку родин".
Саме тому безпека кожного, хто прийде вшанувати близьких, є нашим безумовним пріоритетом. Просимо вибачення за тимчасові незручності, поставитися з розумінням до необхідних обмежень і допомогти провести цей день гідно та безпечно,
– додали там.
Що відбулося перед роковинами?
У Києві напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшла конференція з питань правосуддя. Обговорили, зокрема, як притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.
Також під час конференції показали фільм зі свідченнями українських дітей, яких на початку повномасштабної війни викрала російська армія. На щастя, їх все ж вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.
До слова, вже повідомляли, що під гаслом "Світло переможе темряву!" з 21 по 25 лютого у багатьох країнах світу відбудуться акції на підтримку України у день четвертих роковин повномасштабного вторгнення.