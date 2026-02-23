Окрему увагу на конференції з правосуддя було приділено, зокрема Першою леді Україні Оленою Зеленською, тому, як повернути українських дітей, які були викрадені під час війни. Про це та про інші важливі питання, які порушували спікери заходу, розповіла ведуча 24 Каналу Софія Назаренко.

Як Росія має відповісти, за скоєне в Україні?

Серед учасників конференції був особистий духовний радник Дональда Трампа Марк Бернс, який виступив із проукраїнськими заявами, закликавши посилити підтримку Києва.

Я дуже чітко заявив усьому світові: "Маємо озброїти Україну до зубів і зробити все, щоб жодне зло більше ніколи не змогло ступити на священну, суверенну землю держави, яку ми називаємо Україною,

– наголосив Бернс.

Також до міжнародних партнерів звернувся міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який вважає, що саме справедливість має допомогти завершити цю війну і буде запорукою тривалого, достойного миру, над яким працює Україна.

Сибіга вважає, що відповідальність за скоєні воєнні злочини має понести як військове керівництво країни-агресорки, так і російські солдати, які прийшли з війною на українську землю.

"Ця війна довела, що міжнародне право не може бути просто декларацією, воно має бути ультимативним, обов'язковим, а його порушення – тягнути за собою реальні наслідки", – наголосив глава МЗС.

Що відомо про повернення дітей з ТОТ в Україну?

Перша леді України Олена Зеленська у своєму виступі зазначила, що саме діти сьогодні стають основною ціллю росіян. Їх не тільки викрадають, вони і гинуть в наслідок масованих ракетних обстрілів України.

Дитинство наших дітей минає під російськими атаками. На жаль, вони можуть розпізнавати звуки ракет, дронів, виходи ППО. І це зовсім не те, чому ми хотіли навчити їх,

– наголосила Зеленська.

Перша леді наголосила, що через війну, яку веде Росія проти України, загинуло вже 685 дітей і понад 2 тисячі зазнало поранень. Часто ці поранення потребують протезування і іноді підтримки впродовж усього життя.

Під час конференції також показали фільм зі свідченнями українських дітей, яких на початку повномасштабного вторгнення викрала російська армія. На щастя, їх все ж таки вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Зверніть увагу! Генасамблея ООН у грудні 2025 року ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно повернути всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені. У документі зазначено, що країна-агресорка має припинити примусові переміщення дітей, розлучення їх з родинами чи законними опікунами, зміни особистого статусу, зокрема громадянства, усиновлення або розміщення у прийомних сім'ях.

За даними уповноваженого Верховної Ради України з питання прав людини Дмитра Лубінця, наразі офіційно 20 тисяч українських дітей викрала Росія. Йдеться лише про тих дітей, яких знайшла Україна. Реальна цифра може бути значно більшою, оскільки цей процес розпочався не у 2022-му, а ще у 2014 році.

Водночас вже 2003 дитини вдалося повернути з ТОТ на підконтрольну територію України, і в цьому допомагають міжнародні партнери. Зокрема завдяки зусиллям Катару додому повернулися 83 українські дитини. Також Перша леді США Меланія Трамп активно допомагає у цьому важливому питання. Саме три останні групи дітей були повернуті за її сприяння.

Що відомо про вивезення дітей Росією?