Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с премьер-министром Норвегии Йонас Гар Стере, передает 24 Канал.
Смотрите также Решение, которого все ждали: Зеленский рассказал о финансовых гарантиях от ЕС
Как Зеленский отреагировал на заявление Кремля?
Россияне неоднократно запугивали Украину ядерным оружием. Недавно Россия обвинила Великобританию и Францию из-за того, что страны якобы хотят предоставить Украине компоненты для ядерных ракет.
Мне кажется, что всегда опасно, когда они (россияне – 24 Канал) играют с такими словами как "ядерное оружие". И очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие страны, другие ядерные державы, прежде всего США могли бы, мне кажется, дать им соответствующий месседж,
– заявил президент.
Лидер государства считает, что такие заявления – это политическое давление со стороны России перед новостями трехсторонними переговорами.
Последние заявления относительно ядерного оружия
Служба внешней разведки России обвинила Великобританию и Францию в планах передать Киеву ядерное оружие в планах передать Киеву ядерные бомбы. Британское правительство отвергло эти обвинения, назвав их ложью, направленной на отвлечение внимания.
Россия может использовать радиологический инцидент в Украине для давления и дискредитации Киева. Москва давит на Великобританию и Францию и может обвинить Киев в применении ядерного или радиологического оружия.