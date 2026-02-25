Какой важный шаг сделал Евросоюз?
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей заметке в соцсетях.
Мы имеем еще один важный шаг к реализации решения о реальной финансовой гарантии нашей безопасности и устойчивости на два года. Я благодарен Урсуле фон дер Ляйен, Антониу Кошти, Роберти Мецоли и всем лидерам Европейского Союза, благодаря которым это стало возможным.
Глава государства объяснил, что в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала законодательный пакет для поддержки Украины. Эти документы необходимы для выделения кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро.
Это действительно весомая гарантия, и важно, чтобы это решение заработало для Украины как можно быстрее и максимально эффективно. Спасибо всем, кто работает, чтобы это произошло,
– подчеркнул президент.
Заметьте! Также Зеленский обсудил с фон дер Ляйен усиление энергетической устойчивости Украины. Лидеры договорились, что Еврокомиссия поможет с ремонтом инфраструктуры, чтобы восстанавливать и усилить защиту энергосети к следующей зиме.
Что известно об утверждении кредита ЕС?
Вчера, 24 февраля, кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы утвердила президент Европарламента Роберта Мецола. Об этом она сама сообщила в соцсети.
По ее словам, эти средства должны обеспечить:
- бесперебойную работу главных государственных служб в Украине;
- обороноспособность государства;
- защиту общей безопасности и свободы;
- и достижение длительного мира.
А руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находилась в Киеве, отметила, что Украина получит эти средства даже несмотря на то, что Венгрия блокирует предоставление займа.
Решение об этом кредите уже было принято и страны-члены ЕС дали свое слово, и это слово невозможно нарушить. Поэтому мы обеспечим этот кредит тем или иным способом,
– заверила фон дер Ляйен.
Также президент Комиссии назвали первые приоритеты, на которые направят обещанные средства. Их направят на дроны, ракеты и другое военное вооружение для обороны Украины.
Почему Венгрия блокирует кредит для Украины?
Венгрия заблокировала принятие решения Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро, воспользовавшись правом вето. Для утверждения финансирования требуется согласие всех 27 стран-членов ЕС.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит кредит, пока Украина не восстановит транзит нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден из-за обстрелов.
В то же время Президент Владимир Зеленский отметил, что повреждения нефтепровода стали следствием российских обстрелов, и посоветовал венгерской стороне адресовать свои претензии непосредственно Москве.