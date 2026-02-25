Який важливий крок зробив Євросоюз?

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в соцмережах.

Дивіться також "Жодній державі не дозволено": Кошта поставив на місце Орбана через кредит Україні

Володимир Зеленський Президент України Ми маємо ще один важливий крок до реалізації рішення про реальну фінансову гарантію нашої безпеки та стійкості на два роки. Я вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Антоніу Кошті, Роберті Мецолі й усім лідерам Європейського Союзу, завдяки яким це стало можливим.

Глава держави пояснив, що у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала законодавчий пакет для підтримки України. Ці документи необхідні для виділення кредиту від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

Це справді вагома гарантія, і важливо, щоб це рішення запрацювало для України якнайшвидше й максимально ефективно. Дякую всім, хто працює, щоб це сталося,

– наголосив президент.

Зауважте! Також Зеленський обговорив з фон дер Ляєн посилення енергетичної стійкості України. Лідери домовилися, що Єврокомісія допоможе з ремонтом інфраструктури, щоб відбудовувати й посилити захист енергомережі до наступної зими.

Що відомо затвердження кредиту ЄС?

Учора, 24 лютого, кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки затвердила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Про це вона сама повідомила у соцмережі.

За її словами, ці кошти мають забезпечити:

безперебійну роботу головних державних служб в Україні;

обороноздатність держави;

захист спільної безпеки та свободи;

та досягнення тривалого миру.

А очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебувала у Києві, наголосила, що Україна отримає ці кошти навіть попри те, що Угорщина блокує надання позики.

Рішення про цей кредит вже було ухвалене і країни-члени ЄС дали своє слово, і це слово неможливо порушити. Тому ми забезпечимо цей кредит у той чи інший спосіб,

– запевнила фон дер Ляєн.

Також президентка Комісії назвали перші пріоритети, на які спрямують обіцяні кошти. Їх направлять на дрони, ракети та інше військове озброєння для оборони України.

Чому Угорщина блокує кредит для України?