Почему Венгрия блокирует кредит?

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в письме к президенту Европейского совета Антониу Кошти, пишет "Европейская правда".

В нем венгерский премьер напомнил, что в декабре 2025 года Евросовет согласовал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро под совместные заимствования на рынках капитала и гарантии бюджета ЕС. Займ рассчитан на 2026 – 2027 годы.

Тогда Будапешт ее поддержал, хоть и не взял на себя гарантий.

Венгрия не возражала против этого решения, исходя из понимания того, что заем не будет иметь влияния на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии,

– отметил политик.

Однако, по словам Орбана, последние события вокруг нефтепровода "Дружба" якобы заставили Будапешт изменить свою позицию относительно кредита.

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии С середины февраля Украина отказывается возобновить транзит сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию по политическим соображениям и в нарушение своих международных обязательств. Это является неспровоцированным актом враждебности, что подрывает энергетическую безопасность Венгрии.

Поэтому премьер подчеркнул в письме, что Будапешт не поддержит изменения в регламент ЕС, которые необходимы для предоставления кредита Украине, пока транзит нефти по трубопроводу "Дружба" не восстановится.

Заметьте! На самом деле транзит нефти через "Дружбу" остановился из-за российского обстрела, который повредил оборудование. В тот же день Будапешту сообщили о причине, прокомментировал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Что ответил Кошта на письмо?

Реакция Антониу Кошты на письмо Орбана была жесткой. Он призвал венгерского премьера придерживаться своих обещаний относительно кредита на 90 миллиардов евро, пишет Reuters.

Ни одному государству-члену не может быть разрешено подрывать доверие к решениям, принятых коллективно Европейским советом,

– подчеркнул президент Европейского совета.

Он напомнил Орбану, что европейские лидеры достигли консенсуса на заседании Евросовета в декабре прошлого года. Поэтому, все они теперь обязаны выполнять принятое решение. А любое нарушение этих договоренностей будет считаться нарушением принципа сотрудничества, на котором основывается ЕС.

Как Венгрия заблокировала кредит Украине?