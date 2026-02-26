Возгорания и разрушения произошли в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах. Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.

Что известно о последствиях атаки россиян на Киев?

В Дарницком районе в результате атаки получил повреждения девятиэтажный жилой дом. В результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже. Пожаров нет. Пострадавших не обнаружили.

В Голосеевском районе произошло возгорание на территории частной усадьбы. Информация о масштабах повреждений уточняется. Также в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Сейчас спасатели уже локализовали пожар.

В Печерском районе загорелся двухэтажный частный дом. Пожар локализовали. Экстренные службы проверяют информацию о возможных пострадавших.

Также сообщалось, что в Днепровском районе зафиксировали повреждения инфраструктуры. В частности, рассказывали, что было повреждено здание магазина. Однако эта информация не подтвердилась.

Сейчас продолжается фиксация разрушений и уточнения информации о последствиях утренней атаки.

В каких еще городах зафиксированы повреждения?