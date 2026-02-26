Про наслідки атаки інформує очільник ОВА Іван Федоров. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Що відомо про обстріл Запоріжжя 26 лютого та його наслідки?
Уночі 26 лютого росіяни масовано атакували Запоріжжя з повітря. Застосували балістику, КАБи, ударні безпілотники. У місті сталося багато вибухів.
За даними обласної військової адміністрації, попередньо, щонайменше одна людина постраждала.
Є пошкодження багатоповерхівки внаслідок удару. Загорілися декілька поверхів. В одній із квартир заблоковано людину.
Також загорілася автівка, під удар потрапили й об'єкти інфраструктури.
Постраждав один із торгівельних центрів міста – "Епіцентр".
Попередньо, загалом ворог завдав понад десяток ударів по місту, і атака триває.
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА
