Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом рассказал глава ОГА Олег Кипер.
Смотрите также Массированная атака на Украину ракетами и дронами 22 февраля: пострадавших стало больше
Какие последствия атаки на Одесскую область?
Оккупанты убили двух человек. Это 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.
Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, но не взорвался.
Последствия атаки в Одесской области / Фото ОВА, ГСЧС
Напомним, что Одесская область постоянно страдает от российских обстрелов. Так, в ночь на 22 февраля вражеская армия в очередной раз атаковала энергетические объекты в регионе, вызвав значительные разрушения и возгорания. Ночью 15 февраля Россия ударила дронами по железной дороге в Одесской области, повредив здания на территории депо.
К слову, Владимир Зеленский заявил о новой тактике массированных обстрелов. Если раньше агрессор преимущественно целился по энергетике, то теперь он все чаще бьет по объектам логистики – железной дороги и водоснабжения.
Что известно о последних ударах России по Украине?
- 23 февраля оккупанты атаковали беспилотниками Запорожье. Поврежден промышленный объект. Погиб 33-летний мужчина. Еще один человек получил ранения.
- Утром противник обстрелял Харьков ракетами. Пострадали Холодногорский и Основянский районы города. По меньшей мере два человека обратились за медицинской помощью.
- В ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 345 дронов и ракет. В Киевской области погиб человек, почти два десятка человек пострадали.