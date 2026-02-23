с вечера минувших суток до утра 23 февраля противник не прекращал атаку БпЛа на Запорожье. В городе раздавались взрывы. Об этом рассказал глава ОВА Иван Федоров.
Смотрите также "О мире или остановке войны речь не идет": интервью с комбатом 110-й ОМБр о ситуации на фронте и цели России захватить Запорожье
Какие последствия атаки России на Запорожье?
По словам чиновника, враг ударил по городу дронами. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, еще один мужчина 45 лет получил ранения.
Поздно вечером 22 февраля Федоров также сообщал о том, что россияне в очередной раз за день атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья.
К слову, утром 23 февраля оккупанты ударили ракетой по Харькову. Под ударом оказался Холодногорский район города.
Что известно о последних атаках России на Запорожье?
- В ночь на 20 февраля Россия атаковала критическую инфраструктуру Запорожья. Без электроснабжения осталось 41 тысяча абонентов.
- 17 февраля вечером вечером российские войска ударили по Запорожью ударными дронами, повредив жилую застройку. Погибла женщина, еще несколько человек получили ранения, среди них были дети.
- 6 февраля вражеский обстрел Запорожья повредил частные дома и объекты инфраструктуры. Без света оставались 12 тысяч абонентов. Ранения получили 14-летний парень и 40-летний мужчина. В Вольнянске в результате удара дрона погибли супруги – 49-летний мужчина и 48-летняя женщина. Их дом разрушен.