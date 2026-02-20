О последствиях российского обстрела сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Какие последствия ночного обстрела Запорожья?
В пятницу, 20 февраля, около 6:00 российские войска нанесли дроновой атаки по Запорожью. Оккупанты били по критической инфраструктуре города – без света осталась 41 тысяча абонентов, из которых 8 тысяч до сих пор не восстановлено.
По словам Федорова, энергетики оперативно начали работы по ликвидации последствий – постепенное восстановление электроснабжения продолжается.
В то же время теплоснабжение происходит в обычном режиме, однако незначительная часть домов временно осталась без услуг. Ожидается, что в течение нескольких часов ситуация стабилизируется.
Глава ОВА напомнил, что в области сейчас действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Свет в домах отсутствует не более 4 часов, после чего подача восстанавливается.
Энергетики и коммунальные службы работают непрерывно,
– добавил Федоров.
Водоснабжение в регионе обеспечивается стабильно благодаря неустанным усилиям специалистов.
Глава администрации также сообщил, что параллельно проводятся подготовительные мероприятия к следующему отопительному сезону, в частности специалисты усиливают защиту энергетических и критических объектов, занимаются развитием децентрализованной генерации, устанавливают солнечные панели и осуществляют дополнительные меры безопасности для ключевых объектов области.
Какой город атаковала Россия этой ночью?
В ночь на 20 февраля враг атаковал Харьков.
Воздушную тревогу в Харькове объявили в 03:54, а уже 05:09 прогремели взрывы.
По словам городского головы Игоря Терехова, враг совершил ракетный удар по Слободскому району. Вспыхнули два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.