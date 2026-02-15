Россияне атаковали дронами железную дорогу в Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Какие последствия атаки россиян на железную дорогу в Одесской области?

В результате удара повреждены здания на территории депо. На территории возник масштабный пожар – загорелся вагон-цистерна. Сейчас возгорание ликвидировано.

К счастью, железнодорожники находились в укрытиях и не пострадали.

Известно, что в результате атаки также загорелась крыша заброшенного одноэтажного здания. К счастью прошло, без погибших и пострадавших. Без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересипского районов.

Кулеба отдельно добавил, что противник непрерывно наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины.

Повреждения на движение поездов не повлияли.

Россия системно бьет по нашей логистике. Это не военные цели – это попытка парализовать экономику региона,

– подчеркнул министр.

Что известно о последних атаках оккупантов на Украину?