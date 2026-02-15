Як і було до того, на Брянщині знову проблеми зі світлом. Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про удари по Брянській області сьогодні?

15 лютого тамтешній губернатор Олександр Богомаз заявив про масовану атаку на область, яка триває понад 12 годин. За його даними, російська ППО знищила 170 дронів.

Росіяни реагують на вибухи та роботу ППО на Брянщині: дивіться відео (обережно, лайка!)

Але в місцевих пабліках писали, що в людей блимає світло. І подекуди щезає.



Ситуація на Брянщині місцями нагадує легендарну фразу "Мадяра" про спічкі, фонарікі та свєчкі / Фото з соцмереж

Цікаво! Доки була атака на Брянську область, в Україні оголошували тривогу по балістиці. Ракети полетіли на Сумщину, а саме на Конотоп. До слова, загроза була з Брянська, Курська та тимчасово окупованого Криму.



Блекаут у Брянську / Фото з соцмереж

Попередньо, було декілька прильотів по підстанції ПС Новобрянська 750кВ,

– навів дані телеграм-канал Exilenova.

Раніше її атакували 8 лютого.

Показуємо Брянськ на карті Росії

"Ну це вже зовсім не смішно!" – емоційно говорить росіянка, показуючи темну кімнату.

"Оце, бл***, романтика!" – іронізує інша.

Тим часом в третьому відео хлопець твердить, що він не втрачає оптимізму, бо "хаває мандаринки".

Блекаут у Брянську: дивіться відео (обережно, лайка!)

Росіяни визнали наслідки атак по енергетиці.

В результаті удару противника по об'єктах енергетичної інфраструктури Брянської області в п'яти муніципальних утвореннях і частково в місті Брянську відсутні тепло й електрика. Всі аварійні бригади на своїх місцях. Триває підключення резервних потужностей. Ведуться роботи з підключення об'єктів тепло- та енергопостачання,

– написав Богомаз.

Російське пропагандистське видання Shot назвало ситуацію частковим блекаутом у Брянську. Там указали, що в цьому місті та в інших чули десятки вибухів.

"До вечора частина Брянська залишилася без електрики", – нарікають там.

Пожежа в Брянській області: дивіться відео

Атака була і на Москву

Увечері 15 лютого в російській столиці чули вибухи. Окупанти були змушені зупинити роботу аеропортів.