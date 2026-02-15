Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Москва має надпотужний захист з точки зору протиповітряної оборони. Те, що Україні вдається час від часу його пробивати, – вже чудовий результат.
Дивіться також Європа без України не переозброїться? Фахівець з фінської оборонки про роль України та загрозу нападу Росії
Які цілі варто уразити в Москві?
За словами Маломужа, в Москві розташовані основні стратегічні сили Росії. Йдеться і про ракетні системи, і про авіацію, і про системи ППО, і про засоби радіолокації, і про балістичні ракети.
Ми завдаємо ударів по конкретних об'єктах. І першочергові цілі для ураження – це об'єкти з виробництва зброї, боєприпасів, систем управління, наведення, які сьогодні дозволяють ворогу бити по наших енергооб'єктам та мирному населенню,
– зазначив Маломуж.
На його думку, немає сенсу бити по цивільних об'єктах в Москві. На це навіть не варто витрачати дрони, адже значного ефекту такі атаки не принесуть.
Зверніть увагу! 15 лютого відбувалася масована атака дронів по Москві. Там повідомляли про 18 збитих безпілотників.
Сили оборони вразили важливий стратегічний об'єкт ворога
- В ніч на 12 лютого Україна атакувала військовий арсенал ракетно-артилерійського управління міноборони Росії поблизу селища Котлубань у Волгоградській області. Росіяни повідомляли про атаку ракетним озброєнням. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зауважив, що Україна не має зразків західного озброєння, яке могло б вдарити по цьому військовому об'єкту.
- Згодом у Генеральному штабі ЗСУ прокоментували удар по Котлубані. Там повідомили, що під час атаки використовували ракети "Фламінго". На території арсеналу зафіксували потужні вибухи та вторинну детонацію.
- Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан розповів, що цей склад є надзвичайно важливим для окупантів. Там розміщені тисячі тонн російського озброєння, яке окупанти щодня запускають по Україні. Йдеться як про ракети, так і про артилерійські снаряди, авіабомби тощо.