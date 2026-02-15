Про це повідомило пропагандистське росЗМІ "Коммерсант" та мер російської столиці Сергій Собянін.

Що відомо про атаку на Москву?

Росіяни 15 лютого вдень почали бідкатись на звуки дронів, а також на вибухи в Москві та області. Через загрозу атаки Росавіація призупиняла роботу аеропорту Домодєдово. Він був зачинений на прийом і виліт літаків.

Російський мер Собянін кілька разів повідомляв про рух безпілотників у бік міста та нібито роботу ППО по них. Загалом кількість начебто збитих дронів у регіоні зросла до 18.

У Московській області дрони летіли на Істру, Раменське та Коломну. Станом на 16:00 за Києвом там ще зберігалася загроза ударів, але обмеження в Домодєдово скасували.

Наразі подробиць про наслідки ударів немає.

Чи змогла Росія відбити атаку 15 лютого?