Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Москва имеет сверхмощную защиту с точки зрения противовоздушной обороны. То, что Украине удается время от времени ее пробивать, – уже замечательный результат.
Какие цели стоит поразить в Москве?
По словам Маломужа, в Москве расположены основные стратегические силы России. Речь идет и о ракетных системах, и об авиации, и о системах ПВО, и о средствах радиолокации, и о баллистических ракетах.
Мы наносим удары по конкретным объектам. И первоочередные цели для поражения – это объекты по производству оружия, боеприпасов, систем управления, наведения, которые сегодня позволяют врагу бить по нашим энергообъектам и мирному населению,
– отметил Маломуж.
По его мнению, нет смысла бить по гражданским объектам в Москве. На это даже не стоит тратить дроны, ведь значительного эффекта такие атаки не принесут.
15 февраля происходила массированная атака дронов по Москве. Там сообщали о 18 сбитых беспилотниках.
Силы обороны поразили важный стратегический объект врага
- В ночь на 12 февраля Украина атаковала военный арсенал ракетно-артиллерийского управления минобороны России вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области. Россияне сообщали об атаке ракетным вооружением. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что Украина не имеет образцов западного вооружения, которое могло бы ударить по этому военному объекту.
- Потом в Генеральном штабе ВСУ прокомментировали удар по Котлубани. Там сообщили, что во время атаки использовали ракеты "Фламинго". На территории арсенала зафиксировали мощные взрывы и вторичную детонацию.
- Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что этот склад является чрезвычайно важным для оккупантов. Там размещены тысячи тонн российского вооружения, которое оккупанты ежедневно запускают по Украине. Речь идет как о ракетах, так и об артиллерийских снарядах, авиабомбы и тому подобное.