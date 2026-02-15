Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Москва имеет сверхмощную защиту с точки зрения противовоздушной обороны. То, что Украине удается время от времени ее пробивать, – уже замечательный результат.

Смотрите также Европа без Украины не перевооружится? Специалист по финской оборонке о роли Украины и угрозе нападения России

Какие цели стоит поразить в Москве?

По словам Маломужа, в Москве расположены основные стратегические силы России. Речь идет и о ракетных системах, и об авиации, и о системах ПВО, и о средствах радиолокации, и о баллистических ракетах.

Мы наносим удары по конкретным объектам. И первоочередные цели для поражения – это объекты по производству оружия, боеприпасов, систем управления, наведения, которые сегодня позволяют врагу бить по нашим энергообъектам и мирному населению,

– отметил Маломуж.

По его мнению, нет смысла бить по гражданским объектам в Москве. На это даже не стоит тратить дроны, ведь значительного эффекта такие атаки не принесут.

Обратите внимание! 15 февраля происходила массированная атака дронов по Москве. Там сообщали о 18 сбитых беспилотниках.

Силы обороны поразили важный стратегический объект врага