Про ураження активно писали в телеграм-каналах. Зокрема, інформацію підтвердило й інтернет-видання Astra, яке позиціює себе як незалежне.

Що відомо про влучання по нафтобазі?

Пожежу на Великолукській нафтобазі після атаки безпілотників у Псковська область підтверджено завдяки аналізу відеоматеріалів очевидців. Повідомляється, що над резервуарами на об'єкті була встановлена захисна сітка. Водночас, за словами свідків, кілька дронів змогли її подолати, що призвело до масштабного загоряння.

Момент влучання потрапив на відео. Зверніть увагу! Кадри містять нецензурну лексику 18+

Ця нафтобаза належить компанії "Псковнафтопродукт". На підприємстві зберігаються нафтопродукти, зокрема дизельне пальне, бензин та інші види пального, для подальшого постачання на автозаправні станції, підприємствам і транспортним компаніям.

До того ж підприємство вже було під атакою у квітні 2024 року.

Пожежа на нафтобазі на Псковщині: дивіться відео з телеграм-каналу supernova+

Добрі БпЛА до того ж уперше за тривалий час атакували й територію Ленінградської області. Так, у Киришському районі російські сили ППО нібито знищили кілька безпілотників. Як повідомляють місцеві мешканці, спочатку було чутно характерний звук польоту дронів, а згодом – кілька потужних вибухів близько другої години ночі.

Очевидці також зазначають, що в небі спостерігалися яскраві спалахи. За попередніми даними, озвученими губернатором Олександр Дрозденко, постраждалих і руйнувань немає.

Де ще в Росії фіксували вибухи й пожежі останнім часом?