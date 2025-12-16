Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Остапа Макара.

Что пишут в сети о блэкауте в Одессе?

Пользователь Остап Макар начал целый тред света – во всех смыслах. Он обратился к ДТЭК и призвал передать свет в Одессу, которая очень страдает от российских атак. Некоторых потребителей начали запитывать, но некоторые четвертый день в блэкауте.

Как житель Львова, прошу скрутить нам половину света и передать Одесситам. Дата. Подпись. Спасибо,

– написал Остап.

Это сообщение получило 274 тысячи просмотров, 19 тысяч лайков и почти 500 комментариев. Пользователи тредса начали целый флешмоб, тоже предлагая поделиться светом с Одессой.

Интересно, что присоединились и жители Херсона, Харькова, Черниговщины, Сумщины, которые сами страдают из-за действий россиян. И множество западных регионов.

Вот что писали люди в тредсе о свете для Одессы:

"Мы не можем поделиться светом, но делимся светом своих сердец. Одесситы, дорогие, держитесь! От харьковчан из Киева".

"В Виннице благодаря одесситам есть свет, но такого нам не нужно. Мы уже второй день со светом без отключений. Дайте Одессе".

"Я из Ровно!!! Возьмите у меня за целые сутки свет и дайте в Одессу!!!"

"Люди! Вы такие крутые, я плачу. Днепр тоже готов делиться!)"

"Одесса, мы с вами! Держитесь, дорогие. Если бы только можно было пересылать свет по почте или выключить где-то рубильник, чтобы поделиться с вами, я бы обязательно это сделала. Киевщина с вами".

"Поддерживаю, как житель Львова, у которого вся родня на Кировоградщине. Можно еще и немножко центральным и восточным регионам накинуть. У меня у матери свет 2 через 2".

"Хмельницкий, тоже готовы немного поделиться. По полчаса с каждого и у вас есть свет".

"Мы тоже без света под белорусской границей, но хоть горсть, но я бы отдала одесситам".

Люди из западных регионов призвали меньше освещать витрины магазинов, а девушка, которая сейчас в Польше, вообще в шутку предложила передать пакет со светом Новой почтой.

В сети целый флешмоб в поддержку одесситов / Скриншоты 24 Канала

Сами жители Одессы были растроганы и приглашали всех летом приехать в город.

"Одесситка. Без света, периодически с водой и отоплением. Всплакнула, спасибо вам", – написала одна пользовательница.

"Сидишь так без света, воды, тепла третий день, читаешь такое сообщение и понимаешь – от такой человечности становится теплее на душе", – откликнулась другая.

"В самом сообщении и в комментах света столько, что можно планету осветить", – констатировала третья.

А среди комментариев были даже фотофакты в подтверждение того, что магия соцсетей работает – и в Одессе уже дали свет.

Интересно, что автор оригинального поста отреагировал на это спонтанное проявление добра.

Я не знаю, как в таких ситуациях вести себя. Я весь день утирал слезы на глазах, как от публикаций одесситов, так и от комментариев. Такой концентрации света и добра я здесь еще не видел. Меня в жизни столько не благодарили за просто теплые слова. А я, взамен, бесконечно благодарен всем этим прекрасным светлым людям, которые в первую очередь подняли настроение мне и подарили новую веру в НАС! Обнимаю всех,

– написал Остап.

Почему это важно?

Некоторое время западные регионы были без отключений (почему так – 24 Канал объясняет ниже). Поэтому россияне стали подогревать упаднические настроения и ссорить украинцев друг с другом, мол, во Львове или Франковске живется легче и им все равно, что происходит в других областях.

А такие флешмобы показывают: враг лжет, украинцы – едины. Да, порой нам очень сложно, но мы готовы поддержать друг друга. И когда Одесса сидит без света, и когда россияне убивают детей в Тернополе.

Можно ли передать свет в другой регион?

Многие пользователи заметили, что это, к сожалению, невозможно. И это действительно так. Ведь россияне сознательно начали бить по подстанциям и магистральным линиям, чего не делали раньше, – так, чтобы электроэнергию было невозможно передать между областями.

Справка. Захватчики обстреливают ТЭС, ТЭЦ и гидроэлектростанции на востоке и в центре страны. Много мощностей там потеряно, а значит и отключений больше. Атомные станции на западе Украины сейчас генерируют основной объем электроэнергии, но из-за поражения его физически не удается передать на левобережье.

Конкретно в Одесской области Россия бьет по всем типам энергетических объектов – и по высоковольтным сетям, и по распределительным подстанциям. Цель оккупантов – оставить Одесскую область полностью без света, погрузить регион в темноту. И, как говорили еще в 2022 году, мы и без света видим, кто наш враг.

Утром 16 декабря ДТЭК писали, что после массированного удара по Одесской области энергетики вернули свет для почти 330 тысяч семей. Также запитали критическую инфраструктуру. Без света остается 288 тысяч семей области.

Помним, что энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома. Благодарить их и беречь свет в душе – уже наша задача.