Про це розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, зауваживши, що окупанти обмежуються такими атаками лише взимку. Україна ж може атакувати територію країни-агресорки постійно та впливати на її спроможності.

Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР

Цікава деталь щодо атак на енергетику України

Очільник ГУР Міноборони зазначив, що цього року зима справді може бути важкою, але українці в будь-якому разі, щоб не сталось переживуть цю зиму, це розуміє навіть ворог. Не можна говорити, що "все пропало", ми пройдемо цей період.

Буданов пояснив, що в Росії були проведені глибинні дослідження перед прийняттям стратегічного рішення щодо початку всіх ударів по українській енергетиці. Росіяни прийшли до правильного висновку – є фактор загрози того, що вони зруйнують Україні енергетику перед зимовим сезоном, і це матиме максимальний вплив на суспільство в Україні та на наших західних партнерів. Адже це така тема, яка лякає всіх.

Але цей фактор чітко обмежений за часовим проміжком, росіяни обмежені у часі – до кінця лютого. До якого вони прийшли висновку? Загроза знищення, руйнації енергосистеми перед зимою – це фактор впливу для посилення позиції Росії. Зокрема й переговорної. Оскільки він обмежений за часом, то виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємося,

– наголосив він.

Зауважте! За словами Володимира Зеленського, Росія спрямовує атаки на енергетику України, оскільки не має достатньої сили для наступу. Водночас як тільки енергетичний фактор зникне навесні, у ворога не залишиться інших сильних факторів.

Тим часом Україні завдає ударів у відповідь по російському паливно-енергетичному комплексу, які мають серйозний вплив на Росію. Найголовніше, що наші дії, на відміну від ворожих, не мають таких часових обмежень.

"Все тому, що ми б'ємо, зокрема, по експортних спроможностях Росії. Це не обмежується зимою. Вони це теж чудово розуміють", – сказав Буданов.

Він додав, що росіяни особливо відчувають ефект у сфері нафтопереробки, а конкретніше бензину. Це вже відобразилося і на ціні, і на кількості пального всередині Росії. Це відображається і на доходах від експортних грошей.

Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео

Росіяни атакують українську енергетику: коротко