Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, передає 24 Канал.

Чому Росія обрала бити по енергетиці?

Президент розповів, що Україна не може залишити Схід, оскільки цього не зрозуміють люди. За словами Зеленського, відхід з будь-якого міста створив би ризик подальшого просування окупантів, адже немає чинника, який міг би їх стримати.

Глава держави вважає, що російська армія не має достатньо потужності для наступу, тому обрала бити по енергетиці України перед зимою.

Вони знають, що як тільки енергетичний фактор зникне, у них не залишиться інших сильних факторів,

– резюмував лідер України.

Такий тиск, за словами Зеленського, спрямований на те, щоб змусити країну "підкоритися" до весни.

Які наслідки останніх атак окупантів?