Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

Що український лідер каже про плани Кремля?

Володимир Зеленський звернув увагу на військову промисловість Росії: Москва лише збільшує виробництво. За оцінками українців, Кремль хоче продовжувати війну.

Ми маємо визнати, що вони (росіяни – 24 Канал) хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році – у цей період – розпочати таку велику війну. На Європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик,

– сказав Президент України.

Він підкреслив, що у разі сильного тиску на ворога Росії знадобиться пауза. "Я вважаю, що ми повинні думати про те, як зупинити їх зараз в Україні. Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності", – підкреслив Зеленський.

