Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.

Что украинский лидер говорит о планах Кремля?

Владимир Зеленский обратил внимание на военную промышленность России: Москва только увеличивает производство. По оценкам украинцев, Кремль хочет продолжать войну.

Мы должны признать, что они (россияне – 24 Канал) хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году – в этот период – начать такую большую войну. На Европейском континенте. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов,

– сказал Президент Украины.

Он подчеркнул, что в случае сильного давления на врага России понадобится пауза. "Я считаю, что мы должны думать о том, как остановить их сейчас в Украине. Но также сделать все, чтобы уменьшить их способности", – подчеркнул Зеленский.

Новые заявления Зеленского о России