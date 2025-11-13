Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что Россия накапливает ресурсы и моделирует сценарии новой эскалации. Он отметил, что ее военные решения свидетельствуют о готовности действовать шире, чем только в пределах Украины.

Планы России по расширению войны в Европе

Во время учений "Запад 2025" Россия отрабатывала сценарии не только на территории Беларуси, но и на морских и воздушных направлениях, где уже фиксируют нарушение пространства европейских государств. Все это сопровождается активностью российских беспилотников и приближением их военных к территориальным водам стран НАТО.

Мы неоднократно наблюдаем нарушение воздушного пространства и подход российских войск к территориальным водам европейских стран,

– отметил военный обозреватель.

Новые законы о непрерывной мобилизации и призыве резервистов дополняют картину масштабной подготовки. В штабах рассматривают модели возможного второго фронта, под который уже формируют нужные силы и инструменты.

Северокорейский фактор в планах Кремля

Отдельным элементом российской подготовки стало привлечение подготовленных северокорейских военных. Москва рассматривает их как квазисилы, способные усилить ее действия против любого европейского государства. Этот аспект добавляет неопределенности, ведь реальный контроль над решениями Пхеньяна остается у Кремля.

Россия подготовила и обучила северокорейских солдат, которых может привлечь как квази войска против любой страны Европейского Союза,

– подчеркнул Тимочко.

Использование таких подразделений может расширить возможности Москвы для создания дополнительных направлений давления. Это также позволяет ей действовать агрессивнее, не тратя сразу собственные силы.

Готова ли Россия к открытию второго фронта?

Решения Кремля выглядят как подготовка к более масштабным действиям, способных охватить часть европейского направления. Москва формирует систему, которая позволяет увеличивать численность войск без пауз и ограничений.

Так, выглядит, что они готовятся к открытию второго фронта. На уровне российских штабов, в частности генерального штаба, такие документы уже прописаны и проработаны. Эти планы смоделированы, и под них сейчас готовят ресурс,

– акцентировал военный.

Путин рассчитывает не только на военные возможности, но и на психологический эффект давления на европейские общества. Он надеется, что агрессивная тактика может надломить моральное состояние гражданских. Такой расчет является частью его стратегии влияния без объявления полномасштабных операций.

Путин просчитывает, что варварским агрессивным подходом он сможет надломить моральное состояние европейского населения,

– отметил Тимочко.

Впрочем, поведение обществ в момент реальной угрозы предсказать невозможно, и опыт Украины это подтверждает. Планы Кремля могут резко меняться после первого столкновения, когда инициативу получает тот, кто проявит больше настойчивости и способности держать оборону. Именно этот фактор делает потенциальный конфликт непредсказуемым для обеих сторон.

