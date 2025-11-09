Зеленский указал на усиление гибридных операций России в Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для The Guardian.

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что в Европе растет количество гибридных операций России. Он объясняет это отсутствием реальных успехов Москвы на поле боя в Украине.

Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это больше похоже на тупик. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории. Нам очень трудно, но мы дома и защищаемся,

– сказал он.

Зеленский описал Россию как большую и агрессивную страну, которой нужен большой внешний противник, чтобы объединить ее различные этнические группы и регионы.

"Дружба с Россией не является решением для Америки. С точки зрения ценностей, Украина гораздо ближе к США, чем Россия", – отметил президент.

