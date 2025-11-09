Зеленський вказав на посилення гібридних операцій Росії у Європі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для The Guardian.

Чи може Росія почати нову війну в Європі?

Президент України Володимир Зеленський вказав, що у Європі зростає кількість гібридних операцій Росії. Він пояснює це відсутністю реальних успіхів Москви на полі бою в Україні.

Путін перебуває в глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це більше схоже на глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території. Нам дуже важко, але ми вдома та захищаємося,

– сказав він.

Зеленський описав Росію як велику та агресивну країну, якій потрібен великий зовнішній супротивник, щоб об'єднати її різні етнічні групи та регіони.

"Дружба з Росією не є рішенням для Америки. З точки зору цінностей, Україна набагато ближча до США, ніж Росія", – зазначив президент.

