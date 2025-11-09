Він зазначив, що над відновленням стабільної роботи енергосистеми працюють тисячі людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
Як Росія наростила атаки по енергетиці?
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби. До цього задіяні тисячі людей.
Росіяни збільшили свою ударну силу – використовують в ударах більше балістики. І це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах,
– підкреслив президент.
Він відзначив оперативну роботу працівників ДСНС. Також Зеленський закликав урядовців особисто бути у регіонах.
Росія змінила тактику ударів по енергетиці України
Росія змінила тактику атак на енергосистему України, одночасно завдаючи ударів по об'єктах генерації та мережах розподілу електроенергії.
Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається в Харківській, Сумській та Полтавській областях, де діють до трьох черг відключень.