Він зазначив, що над відновленням стабільної роботи енергосистеми працюють тисячі людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Як Росія наростила атаки по енергетиці?

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби. До цього задіяні тисячі людей.

Росіяни збільшили свою ударну силу – використовують в ударах більше балістики. І це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах,

– підкреслив президент.

Він відзначив оперативну роботу працівників ДСНС. Також Зеленський закликав урядовців особисто бути у регіонах.

Росія змінила тактику ударів по енергетиці України