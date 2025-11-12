Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД.
Что известно о встрече Сибиги с Рубио?
Глава МИД провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио во время заседания Большой семерки в Канаде.
Сибига заявил, что Украина ценит мирные усилия Трампа и очень эффективные энергетические санкции против России.
Мы должны продолжать увеличивать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну,
– отметил глава МИД.
Глава МИД также рассказал американскому коллеге о ситуации на поле боя, мирные усилия и конкретные приоритеты по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины.
Рубио отметил, что США остаются непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы побудить Россию к дипломатическим усилиям и непосредственному диалогу с Украиной для достижения прочного и длительного мира.
Санкции против России: кратко
Напомним, власти США в конце октября ужесточили санкции против России санкции против России, поскольку Путин так же отказывается завершать войну против Украины.
Санкции были направлены на две российские компании – "Лукойл" и "Роснефть".
Как отметил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, санкции вводятся против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Если это будет необходимо, США будут продолжать такие ограничения.