Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД.

Смотрите также Россия снова нацелилась на подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую АЭС, – Сибига

Что известно о встрече Сибиги с Рубио?

Глава МИД провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио во время заседания Большой семерки в Канаде.

Сибига заявил, что Украина ценит мирные усилия Трампа и очень эффективные энергетические санкции против России.

Мы должны продолжать увеличивать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну,

– отметил глава МИД.

Глава МИД также рассказал американскому коллеге о ситуации на поле боя, мирные усилия и конкретные приоритеты по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины.

Рубио отметил, что США остаются непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы побудить Россию к дипломатическим усилиям и непосредственному диалогу с Украиной для достижения прочного и длительного мира.

Санкции против России: кратко