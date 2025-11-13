Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Bloomberg.

Що сказав Зеленський про залякування Європи від Росії?

Володимир Зеленський зазначив, що нещодавно відбувалися вторгнення російських безпілотників та винищувачів у повітряний простір НАТО. За словами українського лідера, це призвело до того, що лідери стали більш неохоче відправляти системи протиповітряної оборони в Україну.

Я думаю, що він їх (Путін європейські країни – 24 Канал) налякав, це була його мета, і він її досяг. Це було психологічне залякування, безсумнівно,

– сказав президент.

Зеленський також закликав союзників з Європейського Союзу подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування є критично важливим для того, щоб постраждала від війни українська економіка могла продовжувати боротьбу з Москвою.

"Я сподіваюся, благослови Боже, що ми отримаємо це рішення", – сказав український лідер.

До речі, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп наголосив в етері 24 Каналу, що не виключено, що російські дрони можуть бути приховано транспортовані в країни Європи для запуску. Зокрема, таким чином безпілотники могли дістатися до Іспанії, де їх помітили.

Де раніше у Європі помічали безпілотники?