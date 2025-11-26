В частности, из города Чебоксары, ее столицы. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Взрывы в российских Чебоксарах: какая военная цель пострадала?
Ночью 26 ноября в Чебоксарах, столицы Чувашской республики России, прогремели мощные взрывы. Неизвестные воздушные цели нанесли неожиданный удар по одному из ключевых оборонных предприятий региона. По меньшей мере, об этом предварительно пишут осинтеры.
А говорится о ВНИИР – Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники. Там промышленная зона в Чебоксарах и завод, отвечающий за производство сложного радиоэлектронного оборудования, в частности антенн для ударных беспилотников.
Прилеты и взрывы засвидетельствовали очевидцы: смотрите видео
Также в сети пишут о пожаре на территории института. Заметим, что Чебоксары расположены более чем в тысяче километров от границ Украины.
Где расположены Чебоксары: показываем на карте
Где еще раздавались взрывы в России за минувшие сутки?
В ночь на 25 ноября Россию массированно атаковали БпЛА. Разрушения и жертвы были в Таганроге, в целом в Краснодарском крае и других регионах.
Причем в Таганроге удалось поразить Авиаремонтный завод, а еще, вероятно, экспериментальный самолет А-60 с лазерной установкой.
Военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил это достижение как выдающееся, ведь почти 150-километровая зона оккупированного Донбасса, сквозь которую надо было проникнуть, утыкана системой ПВО врага.