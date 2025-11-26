Зокрема, з міста Чебоксари, її столиці. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Вибухи у російських Чебоксарах: яка військова ціль постраждала?
Уночі 26 листопада у Чебоксарах, столиці Чуваської республіки Росії, пролунали потужні вибухи. Невідомі повітряні цілі завдали несподіваного удару по одному з ключових оборонних підприємств регіону. Щонайменше, про це попередньо пишуть осінтери.
А мовиться про ВНДІР – Всеросійський науково-дослідний інститут радіоелектроніки. Там промислова зона у Чебоксарах та завод, що відповідає за виробництво складного радіоелектронного обладнання, зокрема антен для ударних безпілотників.
Прильоти та вибухи засвідчили очевидці: дивіться відео
Також у мережі пишуть про пожежу на території інституту. Зауважимо, що Чебоксари розташовані за понад тисячу кілометрів від кордонів України.
Де розташовані Чебоксари: показуємо на карті
Де ще лунали вибухи в Росії за минулу добу?
У ніч на 25 листопада Росію масовано атакували БпЛА. Руйнування та жертви були в Таганрозі, загалом у Краснодарському краї та інших регіонах.
Причім у Таганрозі вдалося вразити Авіаремонтний завод, а ще, ймовірно, експериментальний літак А-60 з лазерною установкою.
Військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом відзначив це досягнення як видатне, адже майже 150-кілометрова зона окупованого Донбасу, крізь яку треба було проникнути, утикана системою ППО ворога.