Удар міг поховати багаторічну авіаційну програму Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Роберта Бровді у телеграмі.
Які наслідки удару по авіаційному підприємству у Таганрозі?
Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") показав супутникові знімки ураженого аеродрому у Таганрозі. На ньому видно знищені літаки та ушкодження підприємства.
Знищено рідкісний літак, що є носієм лазерної зброї, А-60, а також, ймовірно, Іл-76.
На старому супутниковому знімку добре видно опори антени радіолокаційної станції, розташовані над крилом літака. Це чітка ознака того, що це не звичайний транспортний Іл-76
Супутникові знімки після ударів у Таганрозі (фото "Гарбуз" і Роберт Бровді)
Ракетний удар по Таганрогу міг "поховати" багаторічний авіаційний проєкт Росії
Портал Defence Express стверджує, що другим знищеним літаком є не Іл-76, а вкрай рідкісний А-100. Це не зовсім літак, а випробувальний стенд А-100ЛЛ. Літак А-100 "Премьер" мав замінити літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та А-50у. Вони становлять серйозну загрозу для українських сил. Ці літаки могли виконувати розвідку українських позицій ППО та слідкувати за літаками ПС України. Впродовж останніх років Сили оборони знищили кілька А-50.
Defence Express припускає, що після останньої атаки проєкт А-100 може остаточно закритися.
До слова, для атаки на Таганрог Україна використала ракето-дрони "Барс" і крилаті ракети "Нептун". Окрім літаків, значні пошкодження отримав сам завод, зокрема цех кінцевої збірки. Також була уражена позиція С-400.
Підтверджено також ураження ангарів та виробничих потужностей авіаремонтного заводу ТАНТК ім. Бериева. Він міг зокрема обслуговувати літаки Ту-95. Супутникові знімки від 25 листопада фіксують масштабну пожежу в районі виробничих будівель.
Уражено також підприємства з виробництва БпЛА Молния – "Атлант Аеро".