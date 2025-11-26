Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OSINT-дослідника Тома Байка.

Який ворожий корабель могли пошкодити удари по Новоросійську?

Том Байк допустив, що росіяни вивели з доку великий десантний корабель проєкту 1171 типу "Тапір", який готують до відновлення після української атаки на порт Новоросійськ. За його словами, судно перемістили до іншої захищеної ділянки акваторії.

Два буксири вели корабель з доку, де він перебував, до іншого "захищеного" місця всередині хвилерізів для ремонту,

– написав він.

Дослідник також наголосив, що маневрування судна та залучення одразу двох буксирів свідчить про серйозні пошкодження.

Пошкоджений великий десантний корабель ворога помітили у порту Новоросійська / Допис з акаунту Тома Байка у соцмережі Х

Project 1171 “Tapir” landing ship hit in last Ukraine Novorossiysk attack INSIDE NAVAL BASE BREAKWATERS spotted YESTERDAY at



44.7145,37.8299



being towed by 2 tugs from dock were she was to another "protected" place inside breakwaters for repairs.



Illustrative inset. https://t.co/RR5hkdjMrP pic.twitter.com/9UDChNsAIy — Tom Bike (@tom_bike) November 26, 2025

Окрім того, автори порталу "Мілітарний" додала, інформація Тома Байка та супутникові знімки "узгоджуються з попередніми повідомленнями українських джерел щодо наслідків удару по російській військовій інфраструктурі в регіоні".

Однак автори зазначили, що російські війська постійно змінюють місцями кораблі у портах, намагаючись уникнути ураження.

Що відомо про великі десантні кораблі Росії проєкту 1171?

Великі десантні кораблі проєкту 1171 "Тапір" (у класифікації НАТО – Alligator) — це радянські ВДК, які будували на заводі "Янтар" у Калінінграді.

Вони створені для висадки морського десанту на необладнаному узбережжі та доставки військ і техніки морем. На борту такі кораблі можуть перевозити різну бронетехніку, зокрема й танки.

Пізніше на основі цього проєкту розробили новіші десантні кораблі – проєкт 11711, які нині будують для російського флоту. Максимальна швидкість "Тапірів" становить 18 вузлів, тобто близько 33 кілометрів на годину.

Корабель проєкту 1171 може перевозити до 20 основних бойових танків, або 45 бронетранспортерів, або близько 50 вантажівок, а також 300 – 400 бійців десанту. Загальна вантажомісткість судна сягає приблизно 1 000 тонн. У носовій частині розташований відсік для бронетехніки з десантною апареллю, яку закривають розсувні ворота, а в кормі обладнаний відкидний лацпорт для зручного вантаження та розвантаження.

У 2022 році Сили оборони в порту окупованого Бердянська знищили великий десантний корабель "Саратов", який належав до проєкту 1171. Після цього, за даними "Мілітарного", у Чорному морі залишалися лише два кораблі цього типу – "Орськ" і "Микола Фільченков".

