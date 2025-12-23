Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що Україна постаралася, аби ворог принаймні на деякий час не міг використовувати "Калібри". Причина – блискуча операція СБУ в Новоросійську.
У чому проблема з "Калібрами"?
Як наголосив Мусієнко, росіяни були змушені затопити баржі при вході в бухту Новоросійська. Вони побоювалися повторної атаки. Відповідно їхні кораблі так і перебувають в бухті.
Тому вони не змогли розраховувати на носії "Калібрів", які перебувають в новоросійській бухті. Їх треба було завчасно вивезти, зарядити, підготувати, щоб завдати ударів,
– сказав Мусієнко.
Окупанти ще можуть бити "Калібрами" з Каспійського моря. Але й там упродовж останніх тижнів лунають вибухи.
Ракетний удар в ніч на 23 грудня: коротко
- В ніч на 23 грудня ворог запустив 635 ударних безпілотників. Також зафіксували 3 "Кинджали" та 35 крилатих ракет. Сили ППО збили/подавили 587 ворожих безпілотників. Також вдалося збити 34 крилаті ракети.
- При цьому начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, як вдалося збити російські крилаті ракети. 34 з 35 знищили за допомогою винищувачів F-16.
- Тієї ж ночі окупанти знову били дронами по півдні Одеської області. Там пошкодили енергетичну, портову, промислову, транспортну та житлову інфраструктуру.