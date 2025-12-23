Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що Україна постаралася, аби ворог принаймні на деякий час не міг використовувати "Калібри". Причина – блискуча операція СБУ в Новоросійську.

У чому проблема з "Калібрами"?

Як наголосив Мусієнко, росіяни були змушені затопити баржі при вході в бухту Новоросійська. Вони побоювалися повторної атаки. Відповідно їхні кораблі так і перебувають в бухті.

Тому вони не змогли розраховувати на носії "Калібрів", які перебувають в новоросійській бухті. Їх треба було завчасно вивезти, зарядити, підготувати, щоб завдати ударів,

– сказав Мусієнко.

Окупанти ще можуть бити "Калібрами" з Каспійського моря. Але й там упродовж останніх тижнів лунають вибухи.

Ракетний удар в ніч на 23 грудня: коротко