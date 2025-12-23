Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Дивіться також Черговий терор росіян: які наслідки масованої атаки на Україну 23 грудня

Що розповіли в Повітряних Силах про масовану атаку на Україну?

Російська атака на інфраструктуру та цивільні об'єкти, на жаль, завдала пошкоджень та руйнувань. Загалом ураження є на 21 локації. Крім того, руйнування сталися через падіння уламків. За словами Юрія Ігната, вночі та зранку ворог запустив 673 засоби повітряного нападу, серед яких було 38 ракет.

Ракети й дрони рухалися всією територією України й досягли навіть Львівської області. Також серйозні наслідки знову є на Одещині. Протиповітряна оборона збивала цілі й на Хмельниччині, Тернопільщині та Житомирщині. Вдалося знищити 34 ракети – тобто майже всі. Як зазначив Ігнат, величезна кількість збитих цілей досягається величезною роботою усіх сил безпеки та оборони.

Основна заслуга в цьому саме пілотів тактичної авіації, наших льотчиків, зокрема, F-16. Командувач Повітряних сил відзначає їхню роботу. Також роботу всіх складових Сил оборони, які долучилися до збиття решти повітряних цілей,

– зазначив речник.

Ігнат додав, що завдяки підтримці міжнародних партнерів українські захисники показують хороший відсоток знищення цілей. Цього б важко було б досягти без постачання ракет. Військові кажуть, що готові захищати Україну, але потребують для цього засобів, аби працювати по ворожих ракетах. Водночас Юрій Ігнат від імені Повітряних Сил висловив вдячність партнерам за допомогу.

Де були наслідки масованої атаки Росії?