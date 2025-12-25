Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали monitor, "Миколаївський Ванек" та моніторингові спільноти. Згодом інформацію підтвердили Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про пуски "Калібрів" ворогом?
Про пуски російськими загарбниками ракет типу "Калібр" морського базування стало відомо після 23:30. Монітори писали, що приблизно до 00:10 – 00:20 варто очікувати ракети в повітряному просторі України.
За попередньою інформацією, ворог міг запустити близько 10 "Калібрів". Також спільноти писали, що якщо ворожі ракети летітимуть у західну частину України, то тривоги в областях варто очікувати до 01:00.
Повітряні сили о 23:54 підтвердили, що зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги,
– закликали військові.
Скільки ворожих ракетоносіїв зараз у Чорному морі?
Моніторингові спільноти ввечері 25 грудня писали, що росіяни вивели у Чорне море 3 ракетоносії. Потенційний максимальний залп цих суден міг становити до 24 крилатих ракет "Калібр".
Серед виведених суден були: фрегат "Адмірал Макаров" та два підводні човни "Варшавянка". Окупанти виводили їх із порту в Новоросійську, що в Краснодарському краї.
Цікаво, що військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив в етері 24 Каналу, чому російські окупанти не запускали ракет "Калібр" під час масованого удару по Україні в ніч на 23 грудня. За словами військового, загарбники бояться повторної атаки України на їхній порт у Новоросійську, де і розташовані відповідні ракетоносії.