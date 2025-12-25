Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали monitor, "Миколаївський Ванек" та моніторингові спільноти. Згодом інформацію підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про пуски "Калібрів" ворогом?

Про пуски російськими загарбниками ракет типу "Калібр" морського базування стало відомо після 23:30. Монітори писали, що приблизно до 00:10 – 00:20 варто очікувати ракети в повітряному просторі України.

За попередньою інформацією, ворог міг запустити близько 10 "Калібрів". Також спільноти писали, що якщо ворожі ракети летітимуть у західну частину України, то тривоги в областях варто очікувати до 01:00.

Повітряні сили о 23:54 підтвердили, що зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги,

– закликали військові.

Скільки ворожих ракетоносіїв зараз у Чорному морі?