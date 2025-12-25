Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали.
Яка кількість носіїв "Калібрів" зараз у Чорному морі?
О 20:42 25 грудня моніторингові спільноти написали, що до акваторії Чорного моря відбувся вихід підводного ракетоносія з максимальним можливим загальним залпом 6 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Після 21:00 стало відомо про вихід другого підводного ракетоносія. Тоді максимальний можливий залп ракет збільшився до 12 одиниць.
Ще через кілька хвилин окупанти вивели й фрегат, який може містити до 8 ракет типу "Калібр". Таким чином загальний залп може становити до 20 – 24 одиниць зброї морського базування.
Монотори писали, що станом на 21:05 в акваторії Чорного моря перебувають 1 фрегат проєкту 11356 "Адмірал Макаров" та 2 дизель-електричних підводних човнів проєкту 636.3 "Варшавянка".
Водночас чи дійсно ці маневри свідчать про можливу підготовку ворога до атаки України – поки невідомо.
До речі, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив в етері 24 Каналу, чому російські окупанти не запускали ракет "Калібр" під час ракетного удару по Україні в ніч на 23 грудня. За даними військового, загарбники бояться повторної атаки України на їхній порт у Новоросійську, де і розташовані відповідні ракетоносії.
Як Україні уразила підводний човен росіян проєкту "Варшавянка"?
Підводні дрони СБУ Sub Sea Baby у першій половині грудня уразили російський підводний човен класу "Варшавянка", завдавши йому критичних пошкоджень. Йдеться про носій крилатих ракет "Калібр", якими окупанти регулярно обстрілюють українські міста.
Пізніше російські ЗМІ повідомили, що на підводному човні "Варшавянка", який атакувала Україна, могло загинути 14 моряків. Окупанти також стверджують, що про підготовку атак нібито було відомо заздалегідь, але інформація "не дійшла до керівництва".
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що операція з ураження човна класу 636.3 "Варшавянка" була складною. Адже база в Новоросійську захищена, і останнім часом Росія в Чорному морі не тримає кораблі та човни саме через загрозу для них.
Окрім того, у СБУ пізніше розповіли, що одним із ключових етапів спецоперації у Новоросійську стало виведення з ладу російського протичовнового літака Іл-38Н (Sea Dragon) на авіабазі Єйськ. Адже він міг перешкодити ураженню ворожої субмарини.