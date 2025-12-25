Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграм-каналы.

Какое количество носителей "Калибров" сейчас в Черном море?

В 20:42 25 декабря мониторинговые сообщества написали, что в акваторию Черного моря состоялся выход подводного ракетоносителя с максимальным возможным общим залпом 6 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

После 21:00 стало известно о выходе второго подводного ракетоносителя. Тогда максимальный возможный залп ракет увеличился до 12 единиц.

Еще через несколько минут оккупанты вывели и фрегат, который может содержать до 8 ракет типа "Калибр". Таким образом общий залп может составлять до 20 – 24 единиц оружия морского базирования.

Моноторы писали, что по состоянию на 21:05 в акватории Черного моря находятся 1 фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" и 2 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка".

В то же время действительно ли эти маневры свидетельствуют о возможной подготовке врага к атаке Украины – пока неизвестно.

Кстати, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил в эфире 24 Канала, почему российские оккупанты не запускали ракет "Калибр" во время ракетного удара по Украине в ночь на 23 декабря. По данным военного, захватчики боятся повторной атаки Украины на их порт в Новороссийске, где и расположены соответствующие ракетоносители.

