Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії на війні?

Від початку повномасштабного вторгнення орієнтовні втрати росіян на війні становлять:

особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб;

танків – 11 488 (+7);

бойових броньованих машин – 23 849 (+4);

артилерійських систем – 35 678 (+36);

РСЗВ – 1 587 (+1);

засобів ППО – 1 266 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769);

крилатих ракет – 4 136 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 72 418 (+171);

спеціальної техніки – 4 035 (+0).

Втрати Росії на 1 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавні удари по ворогу