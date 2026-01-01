Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения ориентировочные потери россиян на войне составляют:

Потери России на 1 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

СБУ накануне Нового года обнародовала перечень самых успешных операций по итогам года. В частности, речь идет об ударах по "теневому флоту" России, что позволило сократить экспорт российской нефти.

В то же время операция "Паутина" летом 2025 года завершилась уничтожением 41 самолета стратегической авиации России.