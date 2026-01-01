Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России на войне?

С начала полномасштабного вторжения ориентировочные потери россиян на войне составляют:

  • личного состава – около 1 208 970 (+1 060) человек;
  • танков – 11 488 (+7);
  • боевых бронированных машин – 23 849 (+4);
  • артиллерийских систем – 35 678 (+36);
  • РСЗО – 1 587 (+1);
  • средств ПВО – 1 266 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 98 453 (+769);
  • крылатых ракет – 4 136 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 418 (+171);
  • специальной техники – 4 035 (+0).

Потери России на 1 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Недавние удары по врагу

  • СБУ накануне Нового года обнародовала перечень самых успешных операций по итогам года. В частности, речь идет об ударах по "теневому флоту" России, что позволило сократить экспорт российской нефти.

  • В то же время операция "Паутина" летом 2025 года завершилась уничтожением 41 самолета стратегической авиации России.

  • СБС ВСУ поразили 10 объектов на временно оккупированных территориях. Среди целей были нефтебаза, база плавсредств, радиолокационная станция, места дислокации вражеских войск и подстанции.