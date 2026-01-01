Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Как работала ПВО в новогоднюю ночь?
Атака началась с шести вечера 31 декабря и еще продолжается. Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 15 локациях.
В целом враг запустил 205 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера", беспилотники других типов. "Шахедов" из общего количества было чуть больше половины – 130.
Беспилотники запускали с 8 направлений – Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, оккупированного Донецка и аннексированного Крыма (мыс Чауда и Гвардейское).
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских БпЛА типа "Шахед", Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Где были попадания?
Сейчас известно о последствиях в нескольких областях.
В Одесской области обстреляли энергетику и жилые дома, на Волыни – критическую инфраструктуру, там более 100 тысяч человек без света.
В Запорожье и Новгород-Северске враг тоже попал по жилым домам.
Ночью взрывы были в Конотопе на Сумщине. В Боромлянской общине из-за атаки БПЛА травмирован 25-летний мужчина.
Оккупанты били и по Харьковщине – в Купянском районе горели частный дом, хозяйственная постройка и гараж, в Чугуевском районе горели многоквартирный и частный жилые дома.
На Киевщине и в Киеве ночью тоже слышали взрывы, однако о возможных последствиях пока не известно.