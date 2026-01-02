Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Новогород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.

Что известно об ударе по Черниговщине?

Воздушную тревогу в Нежинском районе Черниговской области объявили в 17:40. В Воздушных силах ВСУ рассказали о БпЛА на севере Черниговщины, курс на юг. Впоследствии стало известно о последствиях.

Оккупанты атаковали больницу на Черниговщине / Фото Селиверстова

Россияне ударили по Семеновке тремя дронами / Фото Селиверстова

Российские террористы только что нанесли удар тремя дронами по больнице в Семеновке,

– отметил Селиверстов.

Он уточнил, что информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Какие последствия российского террора Украины?

Напомним, что российские оккупанты массированно обстреляли Запорожье. В результате обстрелов почти 4000 абонентов остались без электроснабжения, а в регионе прозвучала серия взрывов.

Кроме того, в новогоднюю ночь россияне запустили 205 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера", беспилотники других типов. По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В Одесской области враг обстрелял энергетику и жилые дома, на Волыни – критическую инфраструктуру, там более 100 тысяч человек без света.