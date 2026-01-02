Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Чому Росія атакувала Волинь в новорічну ніч?

Усю новорічну ніч Волинь перебувала під масованим ударом російських дронів. Унаслідок атаки постраждала й Одеська область.

Рух російських дронів / Фото monitorwar

На межі Волинської області і Рівненщини у Вараші розташована Рівненська атомна станція, біля якої, за даними моніторингових каналів, пролітали десятки "Шахедів". Кілька десятків російських дронів знову атакували об'єкти критичної інфраструктури Волині. Через влучання, зокрема у Луцьку та Ковельському районі, виникли пожежі – станом на 7:30 ранку їх ще гасили.

За даними ОВА, унаслідок атаки понад 100 тисяч абонентів в регіоні залишилися без електроенергії.

Удари на Волині могли пошкодити енергетичні об'єкти, що допомагають забезпечувати світлом й інші регіони. Зокрема, з 6 ранку у Львові почались вимкнення електрики, чого не було вже кілька тижнів,

– пишуть у виданні.

Окупанти обстріляли Ковель – місто на стратегічній залізничній гілці, яка веде з Польщі у Київ. Залізницю вже кілька тижнів майже щодня атакують росіяни. Унаслідок удару 1 січня постраждали четверо залізничників, двох із них ушпиталили. Затримувалися десятки рейсів.

Військовий експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що всі ці атаки йдуть на залізничну гілку Київ – Ковель. Завдання противника – зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна – Польща. Атаки, за словами експерта, будуть продовжуватися. Він також додав, що "Шахеди" заходять в Україну з Росії, але керуються з території Республіки Білорусь.

Що відомо про атаку в новорічну ніч?