Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему Россия атаковала Волынь в новогоднюю ночь?

Всю новогоднюю ночь Волынь находилась под массированным ударом российских дронов. В результате атаки пострадала и Одесская область.

Движение российских дронов / Фото monitorwar

На границе Волынской области и Ровенской области в Вараше расположена Ровенская атомная станция, возле которой, по данным мониторинговых каналов, пролетали десятки "Шахедов". Несколько десятков российских дронов снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни. Из-за попадания, в частности в Луцке и Ковельском районе, возникли пожары – по состоянию на 7:30 утра их еще тушили.

По данным ОВА, в результате атаки более 100 тысяч абонентов в регионе остались без электроэнергии.

Удары на Волыни могли повредить энергетические объекты, помогающие обеспечивать светом и другие регионы. В частности, с 6 утра во Львове начались отключения электричества, чего не было уже несколько недель,



Оккупанты обстреляли Ковель – город на стратегической железнодорожной ветке, которая ведет из Польши в Киев. Железную дорогу уже несколько недель почти ежедневно атакуют россияне. В результате удара 1 января пострадали четверо железнодорожников, двух из них госпитализировали. Задерживались десятки рейсов.

Военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что все эти атаки идут на железнодорожную ветку Киев – Ковель. Задача противника – остановить работу этого логистического звена Украина – Польша. Атаки, по словам эксперта, будут продолжаться. Он также добавил, что "Шахеды" заходят в Украину из России, но управляются с территории Республики Беларусь.

Что известно об атаке в новогоднюю ночь?