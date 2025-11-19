Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и репортера FT Кристофера Миллера.
Что известно о мирном "плане", который хотят продвинуть Украине?
Два осведомленные источники заявили, что "план", который разработали США и Россия, содержат, среди прочего, предложения по сокращению численности Вооруженных Сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные пункты этих договоренностей.
По данным собеседников, этот "план" был разработан в тесных консультациях с Россией. Среди многих условий, предложения также содержат отказ Украины от территорий (каких именно, не сообщается) и некоторых видов оружия.
Глава киевского бюро Financial Times Кристофер Миллер уточнил от своих источников информацию об этом мирном "плане". По словам журналиста, США и Россия продвигают свое поспешное предложение украинской стороне в лице секретаря СНБО Рустема Умерова через спецпосланника Трампа Стива Виткоффа и спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева.
Это означало бы капитуляцию Украины, а знакомые мне люди говорят, что это просто максималистские требования Кремля,
– рассказывает Миллер о "плане".
По данным репортера FT, "план" США и России содержит следующие условия:
Сокращение украинской армии вдвое;
Отказ Украины от определенного вида вооружения;
Отказ Украины от территории Донбасса;
Как пишет Кристофер Миллер, Владимир Зеленский недоволен условиями этого предложения.
Какие еще детали мирного предложения США и России раскрыли СМИ?
Отдельно Financial Times опубликовало материал, в котором описало содержание мирного предложения по Украине, разработанного администрацией Дональда Трампа совместно с российскими чиновниками.
На этой неделе специальный посланник президента США Стив Уиткофф передал документ Киеву и провел встречу в Майами с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, чтобы обсудить 28 пунктов плана, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.
По словам собеседников, Уиткофф дал понять, что ожидает от Зеленского принятия этих условий, даже если они затрагивают "красные линии" Украины. Один из источников заявил, что согласие на документ в предложенном виде было бы фактическим отказом Украины от суверенитета.
План предусматривает:
- передачу России Донбасса, включая территории, которые сейчас контролирует Украина;
- сокращение численности украинской армии вдвое;
- отказ Украины от ряда ключевых видов вооружения;
- сокращение американской военной помощи, что может сделать страну уязвимой к дальнейшей агрессии;
- предоставление русскому языку статуса государственного;
- предоставление официального статуса "местному филиалу РПЦ" в Украине (вероятно, речь идет об УПЦ МП).
Люди, знакомые с документом, описывают его как такой, что "сильно потакает России" и является "очень удобным для Путина". Другой собеседник назвал этот "план" сочетанием практических предложений и "доброго намерения", но признал, что часть пунктов абсолютно неприемлема для Украины.
Официальные представители в Киеве, ознакомлены с документом, считают, что план почти полностью отражает максималистские требования Кремля. Они отмечают, что без существенных изменений он неприемлем.
Один из источников при этом выразил сдержанный оптимизм: США, по его словам, стремятся заставить Москву четко сформулировать свои реальные ожидания для старта переговоров.
Кстати, политтехнолог Олег Постернак, отметил в эфире 24 Канала, что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас на паузе. Из реальных результатов – только договоренности об освобождении пленных и временное перемирие для работы ЗАЭС.
Что известно о мирном "плане", который разрабатывают США и Россия?
Издание Axios писало, что администрация Трампа тайно сотрудничает с Россией над разработкой нового, 28-пунктного, плана прекращения войны в Украине. Разработку этого предложения возглавляет спецпредставитель президента США – Стив Уиткофф.
Стороны хотят подготовить этот письменный документ к следующей встрече Трампа и Путина. А основная идея заключалась в том, чтобы взять за основу принципы, о которых Трамп и Путин договорились на Аляске.
Издание Politico писало, что Белый дом якобы ожидает рамочное мирное соглашение по Украине до конца ноября, или даже "уже на этой неделе". Этот мирный план, вероятно, не учитывает позиции Украины и Европы, его представят Зеленскому как "свершившийся факт".
В то же время Reuters отмечает, что Киев не принимал участия в подготовке этих предложений. А признаки возобновления усилий США по прекращению войны 19 ноября вызвали крупнейший за несколько месяцев скачок цен на государственные облигации Украины.